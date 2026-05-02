Anche le scarpe dei portalettere catanesi diventeranno mattonelle antitrauma per proteggere i bimbi
Un'iniziativa di Poste Italiane prevede il riciclo delle scarpe usate dei portalettere, trasformandole in pavimentazioni antitrauma per aree giochi. Le suole, una volta dismesse, saranno riqualificate e posizionate come rivestimento protettivo per le superfici destinate ai bambini. L'intervento mira a riutilizzare materiali di scarto, contribuendo a migliorare la sicurezza negli spazi dedicati al gioco.
“Scarpa vecchia fa buon gioco”, è un'iniziativa promossa da Poste Italiane che trasforma le suole delle scarpe dei portalettere in pavimentazioni antitrauma per aree gioco. Anche il Catanese partecipa attivamente: sono oltre 900 i portalettere coinvolti nei 27 centri di recapito della provincia.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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Una raccolta di contenuti
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