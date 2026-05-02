Amici 25 anticipazioni 2 maggio | due eliminati ballottaggio finale polemiche tra giudici e tutti gli ospiti

Sabato 2 maggio su Canale 5 va in onda la settima puntata del Serale di Amici 25, con due eliminati annunciati e un ballottaggio finale tra i concorrenti rimanenti. Durante la puntata si sono verificati momenti di tensione tra i giudici e gli ospiti presenti in studio. La puntata rappresenta un passaggio importante verso la finalissima, con i concorrenti che si contendono l'accesso all'ultimo atto del programma.

Si avvicina la finale di Amici di Maria De Filippi e la settima puntata del Serale, in onda sabato 2 maggio su Canale 5, segna uno snodo decisivo nel percorso dei concorrenti. Dalla registrazione del pomeriggio del 30 aprile, emergono dinamiche tese, giudizi contrastanti e un doppio rischio eliminazione che ridisegnerà gli equilibri. La prima manche vede il confronto tra Zerbi-Cele e Pettinelli–Emanuel Lo, con la vittoria dei primi. Tra i momenti più discussi, la sfida di canto tra Gard e Riccardo sulle note di Vivo per lei: Gard ottiene il punto, ma il giudizio tecnico divide lo studio. In particolare, la critica sul “si bemolle” scatena la reazione di Riccardo, sostenuto anche da Gigi D’Alessio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Anticipazioni AMICI 25 11 gennaio: doppia eliminazione. Io scioccata, voi #amicidimariadefilippi

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