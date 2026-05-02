Alex Zanardi quell' incidente in handbike nel 2020 e l' ultima battaglia per la vita

Alex Zanardi è morto venerdì all'età di 59 anni. La sua vita è stata segnata da due incidenti gravi, uno dei quali avvenne il 15 settembre 2001, durante una gara di Formula 1 in Germania, che portò alla perdita delle gambe. Nel 2020, durante una gara in handbike, subì un incidente che portò a una lunga battaglia per la vita.

L’esistenza di Alex Zanardi, morto venerdì a 59 anni, è stata segnata da due terribili incidenti. Il 15 settembre 2001 il pilota di Formula 1 perse le gambe dopo il terribile schianto in gara nel circuito del Lausitzring, in Germania. Non smise di lottare e, dopo una lunga riabilitazione, in.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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