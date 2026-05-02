Alex Zanardi è deceduto all’età di 59 anni. Ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, ha intrapreso una seconda carriera nel paraciclismo dopo un grave incidente. La sua vicenda ha attraversato diverse fasi, caratterizzate da successi e difficoltà, che hanno attirato l’attenzione di molti. La sua morte segna la fine di un percorso segnato da sfide sportive e personali.

La morte di Alex Zanardi a 59 anni chiude una delle storie più memorabili dello sport mondiale. Ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, Zanardi ha vissuto due vite sportive, unite da un tratto comune: la capacità di ripartire quando tutto sembrava finito. Gli inizi di Alex Zanardi. Nato a Bologna nel 1966 e cresciuto a Castel Maggiore, si avvicina ai motori da giovanissimo. Dopo gli inizi nei kart, il percorso lo porta fino alla Formula 1, dove disputa 44 Gran Premi tra il 1991 e il 1994, correndo con Jordan, Minardi e Lotus. Il miglior risultato resta un sesto posto nel 1993. La svolta arriva negli Stati Uniti. Nel campionato Cart conquista due titoli consecutivi nel 1997 e 1998, affermandosi come uno dei piloti più spettacolari della categoria.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Alex Zanardi morto a 59 anni, patrimonio del pilota diventato paraciclista dopo l’incidente

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