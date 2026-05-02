Alex Zanardi Luca Pancalli a Tgcom24 | Un grande evangelizzatore dello sport paralimpico

Da tgcom24.mediaset.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Io ho avuto il grande privilegio di conoscere Alex nel periodo della sua carriera agonistica dove ha ottenuto i più grandi risultati nel mondo paralimpico, come Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016". Lo ha detto Luca Pancalli, ex presidente Comitato Italiano Paralimpico, parlando di Alex Zanardi a Tgcom24. "Vorrei ricordare - ha sottolineato - quanto sia stata importante la figura di Alex per il mondo paralimpico non solo italiano, ma a livello mondiale: ha reso visibile l'invisibile, è riuscito a far comprendere più di qualsiasi altro cosa rappresentasse lo sport, in questo caso paralimpico, per tanti ragazzi disabili. E la sua straordinarietà è questa sua normalità e umiltà con cui affrontava tutte le cose.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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