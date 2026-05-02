Alex Zanardi, noto pilota e atleta italiano, è scomparso venerdì primo maggio all'età di 59 anni. Nato a Bologna il 23 ottobre 1966, ha raggiunto notorietà nel mondo dello sport grazie alla sua carriera nel motorsport e successivamente come atleta paraolimpico. La sua vita è stata segnata da successi e sfide, che lo hanno reso un simbolo di determinazione e resilienza.

Alex Zanardi è stato un mito dello sport italiano, un inno alla vita, l’incarnazione del coraggio. Alessandro Leone Zanardi, morto venerdì primo maggio a 59 anni, nasce a Bologna il 23 ottobre del 1966. A 14 anni il suo primo kart, l’inizio di una scalata che lo porta a correre in F1. L’esordio nel 1991 su Jordan, poi il passaggio in Minardi e, successivamente in Lotus. Rimasto senza contratto nel 1995, Zanardi si avvicina al campionato Cart e poi approda in America. Nel 1999 in ritorno in F1 su Williams. Ultimo atto nel Circus dove Zanardi corre per 44 volte portando a casa un solo punto. Nel 2000 il ritorno al Cart. Nel 2001 il terribile incidente di Lausitzring.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alex Zanardi, la vita e la carriera di un mito dello sport italiano

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