Alex Zanardi e il commovente post social di Bebe Vio | A 12 anni ero spaesata sei stato tutor di sport e vita

Il mondo dello sport italiano si è svegliato con la notizia della scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e figura di rilievo nel paralimpismo. La famiglia ha comunicato la sua morte solo nella mattinata di sabato, anche se era deceduto il primo maggio. Tra i ricordi, un post su social media di Bebe Vio, che ha ricordato il rapporto di mentorship e di ispirazione che li legava.

Il mondo dello sport italiano piange Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo è morto il primo maggio, ma la famiglia lo ha annunciato solo la mattina di sabato. Nato a Bologna, Zanardi avrebbe compiuto 60 anni a ottobre.Gli ultimi giorni di Alex Zanardi: le.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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