Addio dottore è morto all’improvviso | tragedia in Italia

Da tvzap.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente lungo la Statale 113 ha provocato la morte di un medico anestesista di 39 anni. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto più veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare per il professionista, che è deceduto sul colpo. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi delle autorità.

Un grave incidente lungo la Statale 113 ha causato la morte di un medico anestesista di 39 anni. La vittima è Davide Bellina, professionista in servizio all’ospedale Giglio di Cefalù, deceduto dopo uno scontro avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 maggio nel territorio di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. L’episodio riporta al centro il tema della sicurezza stradale, in particolare durante i periodi di traffico intenso legati ai ponti festivi. Incidente sulla Statale 113 a Campofelice di Roccella: la dinamica. Secondo le prime ricostruzioni, Bellina viaggiava in sella alla sua moto quando si è verificato l’impatto con una Jeep Renegade condotta da un uomo di 57 anni.🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Addio dottore”, è morto all’improvviso: tragedia in Italia

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