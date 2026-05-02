Addio dottore è morto all’improvviso | tragedia in Italia

Un incidente lungo la Statale 113 ha provocato la morte di un medico anestesista di 39 anni. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto più veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare per il professionista, che è deceduto sul colpo. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi delle autorità.

Un grave incidente lungo la Statale 113 ha causato la morte di un medico anestesista di 39 anni. La vittima è Davide Bellina, professionista in servizio all’ospedale Giglio di Cefalù, deceduto dopo uno scontro avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 maggio nel territorio di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. L’episodio riporta al centro il tema della sicurezza stradale, in particolare durante i periodi di traffico intenso legati ai ponti festivi. Incidente sulla Statale 113 a Campofelice di Roccella: la dinamica. Secondo le prime ricostruzioni, Bellina viaggiava in sella alla sua moto quando si è verificato l’impatto con una Jeep Renegade condotta da un uomo di 57 anni.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Addio dottore”, è morto all’improvviso: tragedia in Italia Anne of Green Gables | Full Story Reading with Soothing Voice Notizie correlate Addio improvviso a Veronica: tragedia a 34 anni per una miocardite? Cosa sapere Veronica Babetto muore a 34 anni a San Donà di Piave per miocardite acuta. Tragedia a Ivrea: morto improvviso un uomo di 42 anniUna morte improvvisa ha scosso la tranquilla città di Ivrea nella notte tra mercoledì e giovedì 2 aprile 2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torino piange Riccardo Faletti: l'amato radiologo è scomparso a 46 anni; Croce Rossa, addio all'ex presidente regionale Gabriella Modigliani Scoponi, una vita dedicata ai poveri e ai malati; Emma Mogentale muore pochi giorni dopo aver compiuto 38 anni, il suo sorriso spento da un tumore rarissimo. Il compagno: Una guerriera; Affari Tuoi, Diego scommette in diretta con De Martino e perde...ma poteva andargli peggio. Addio al dottor Riccardo Faletti, stimato medico morto a soli 46 anniNella notte tra il 27 e il 28 aprile è morto Riccardo Faletti, medico 46enne di Asti che dirigeva la Radiologia dell'Irccs di Candiolo ... laprovinciadibiella.it L’AQUILA: OGGI L’ADDIO AL DOTTOR DE RUBEIS. IL CORDOGLIO DELLE ISTITUZIONI,UNA FIGURA AUTOREVOLEL’AQUILA – Saranno celebrati oggi, alle 15, nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, all’Aquila, i funerali del dottor Gian Paolo De Rubeis, morto ieri a 84 anni, figura di spicco della città. Ta ... abruzzoweb.it Nel ricordo del dott. Alfredo Scavone Ad un anno dall’addio Un medico sensibile vicino alla gente Uomo brillante, dall’intelligenza vivace, dai valori granitici. Forte il suo impegno sociale ed umano. Indimenticabili le sue missioni in giro per il mondo, in part - facebook.com facebook