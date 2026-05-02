Addio Alex Zanardi | le sue frasi più belle che continueranno a ispirarci

È deceduto Alex Zanardi, figura nota nel mondo dello sport e della solidarietà. Le sue parole, lasciate in diverse occasioni pubbliche, continuano a essere ricordate e condivise. Nonostante la sua scomparsa, le frasi da lui pronunciate rimangono vive e rappresentano un patrimonio di ispirazione per molte persone. La sua memoria si mantiene attraverso le citazioni che hanno lasciato un segno tra chi lo ha ascoltato.

Alex Zanardi non c’è più. Ma le sue parole sono ancora qui, vive, capaci di arrivare dritte al cuore come la prima volta che le abbiamo sentite. Perché Zanardi non era solo un campione dello sport — era un filosofo della vita, uno che aveva capito qualcosa di fondamentale sull’esistenza e che non si stancava mai di condividerlo. Con semplicità, senza retorica, senza mai chiedere pietà. Rilggere le sue frasi oggi è un modo per tenerlo ancora un po’ con noi. “Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta”. È probabilmente la frase più famosa di Zanardi. Quella che in una sola riga racconta tutto di chi era questo uomo.🔗 Leggi su Urbanpost.it

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L'immagine simbolo di questo addio ad Alex Zanardi: la sua handbike sistemata ai piedi dell'altare nella Basilica di Santa Giustina a Padova dove si svolgono i funerali. Tra i primi ad arrivare i ragazzi di Obiettivo3, l'associazione che Zanardi ha creato per pro x.com