Bonus ai precari ricostruzione e giustizia lumaca | nel 2025 oltre 1.700 decisioni per il Tar dell' Umbria

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha emesso oltre 1.700 decisioni nel 2025, a causa del sovraccarico di pratiche legate ai bonus per i precari, alla ricostruzione e ai casi di giustizia che avanzano lentamente. In un solo anno, il tribunale ha prodotto 640 sentenze, 77 decreti e 999 ordinanze, lasciando molte persone in attesa di risposte concrete.

Dal ritiro della licenza di caccia ai ricorsi sul Metrobus, passando per le sospensioni per mancato green pass ai permessi di soggiorno revocati Il 2025 è stato un anno molto impegnativo per il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria con 640 sentenze, 77 decreti e 999 ordinanze. Per quanto riguarda i decreti (sono provvedimenti monocratici urgenti emessi dal Presidente del Tribunale, o da un magistrato delegato, prima ancora che si svolga l'udienza collegiale. Hanno carattere provvisorio e servono a "congelare" gli effetti di un atto amministrativo), nel sono stati emessi 77, di cui 48 cautelari, 11 collegiali e 11 presidenziali.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In seguito alle recenti alluvioni, la Regione ha lanciato il bando paratie, registrando un boom di richieste oltre 4.

Il governo ha deciso di superare le attese e ha approvato il PIAO 2026-2028 del Ministero della Giustizia.

