A Greve in Chianti la chiamata a raccolta di 15 talenti della lirica da tutto il mondo

A Greve in Chianti si sono radunati 15 artisti della lirica provenienti da diversi paesi per partecipare a un evento dedicato al canto e alla musica operistica. La manifestazione si svolge nel centro della cittadina toscana e coinvolge interpreti di varie nazionalità, tutti selezionati per le loro capacità vocali. L’appuntamento è una delle occasioni più rilevanti nel panorama musicale internazionale di quest’anno.

Greve in Chianti (Firenze), 30 aprile 2026 - Una grande chiamata a raccolta per talenti della lirica provenienti da tutto il mondo. Si sono conclusi, a Greve in Chianti, i casting dell’associazione culturale Aps Spazio Lirica per individuare 15 cantanti destinati ad essere protagonisti di “Estate in Armonia nel Chianti”, rassegna in programma nei mesi di luglio e agosto, con il patrocinio del Comune. Il progetto si svolge in collaborazione con StudiumFiesolanum. Sono due gli eventi principali previsti da questo nuovo contenitore culturale. Il primo è “Armonia@Verrazzano”, che il 2, il 9 e il 16 luglio prossimi porterà le grandi melodie della musica classica al Castello di Verrazzano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Greve in Chianti la chiamata a raccolta di 15 talenti della lirica da tutto il mondo Notizie correlate Carnevale a Greve in ChiantiIl Comune di Greve in Chianti e la Pro Loco di Strada in Chianti APS presentano l’undicesima edizione di "Maschere per Strada", il carnevale che... Leggi anche: Greve in Chianti festeggia con lo scoppio del carro Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Casting a Greve in Chianti e a Prato per il corto di Gianmarco D’Agostino; Greve in Chianti ospita dal 19 al 21 giugno l’assemblea di Cittaslow International; Dalla bottega alla scuola: a Greve in Chianti l'artigianato è diventato materia di studio; Non disturbare le rondini e non distruggere i nidi: l’appello del Comune di Greve in Chianti. A Greve in Chianti la chiamata a raccolta di 15 talenti della lirica da tutto il mondoConclusi i casting dell’associazione Spazio Lirica per Estate in Armonia nel Chianti: 2 mesi di concerti con il patrocinio del Comune. La presidente An Roos: Una nuova offerta culturale per residen ... lanazione.it LE CITTASLOW DEL MONDO A GREVE IN CHIANTI: Lentezza positiva, contemporaneità riflessiva, sostenibilità sociale e ambientaleIl comune toscano si prepara ad ospitare sindaci e rappresentanti delle Cittaslow di tutto il mondo per riaffermare i valori fondanti, proprio lì dove, 27 anni fa, nasceva il movimento che oggi coinvo ... comunicati-stampa.net A Greve omaggio teatrale alla chiantigiana Bianca Benelli, tra le prime sindacaliste d’Italia. L'evento teatrale animerà la casa del popolo di Greve in Chianti, in occasione dei suoi settanta anni, sabato 2 maggio alle ore 21.15. LEGGI SUL GAZZETTINO - facebook.com facebook GREVE IN CHIANTI - Montefioralle, il Comune di Greve ha avviato i lavori di ristrutturazione degli antichi lavatoi. Il ripristino è reso possibile dal finanziamento dell'Autorità Idrica Toscana e dalle risorse dell'amministrazione comunale. x.com