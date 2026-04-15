Fiscalità auto aziendali | le novità e tutto ciò che c' è da sapere

Nel 2025 sono entrate in vigore nuove regole fiscali riguardanti le auto aziendali in Italia. La normativa ha modificato il regime di tassazione sul cosiddetto fringe benefit, in particolare puntando a favorire veicoli più ecologici e sostenibili. Le modifiche sono state introdotte con l’intento di incentivare l’uso di auto a basse emissioni e di ridurre la dipendenza dai motori endotermici.

Con l'arrivo del 2026, dopo un periodo transitorio che si è concluso lo scorso 1° luglio 2025, sono entrate ufficialmente in vigore le nuove Tabelle Aci, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025. Le Tabelle Aci 2026 riportano i costi chilometrici di esercizio per un'ampia gamma di veicoli, suddivisi per tipologia di mezzo e alimentazione, distinguendo tra modelli in produzione e fuori produzione. Le categorie includono autovetture a benzina, gasolio, Gpl, metano, ibride (mild, full e plug-in), elettriche, oltre a motoveicoli e autocaravan. Le tabelle sono uno...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiscalità auto aziendali: le novità e tutto ciò che c'è da sapere fiancée was kidnapped. He said She's no better than a dog. she stopped loving,he went insane. Notizie correlate Douglas Luiz al Chelsea? Previsti ulteriori contatti: tutto ciò che c’è da sapere sulla situazione del brasiliano. La novitàPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Inter Roma numeri e precedenti: tutto ciò che c’è da sapereSan Siro riapre le sue porte per una delle sfide più iconiche del calcio italiano: Inter-Roma, valida per la 31^ giornata di Serie A. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Come leggere la busta paga con l’auto aziendale nel 2026; Auto aziendale a uso promiscuo: chi paga il carburante; Noleggio auto primo trimestre 2026: quota record al 34%, trainano il breve termine e i brand cinesi; Le palle al piede dell’auto elettrica? Il fisco su ricarica e flotte aziendali. Federauto: le richieste dei concessionari su emissioni, fiscalità, mercato, occupazioneL’organizzazione di rappresentanza della distribuzione dell’auto chiede alle istituzioni, ma anche all’industria, di aprire una nuova fase nei rapporti con i dealer ... quattroruote.it Fiscalità auto, «riforma necessaria» per accelerare la transizione in ItaliaRiformare la fiscalità automobilistica in Italia con l’obiettivo di favorire la diffusione dei veicoli a basse (o nulle) emissioni di CO2. Nella nuova edizione della Good Tax Guide, che analizza la ... ilsole24ore.com Dai bonus "per veicoli commerciali e categorie specifiche" alla fiscalità dell'auto aziendale, l'esecutivo apre a "ogni possibile intervento" a favore del settore. I dettagli facebook