A che ora la finale di Champions League di volley femminile 2026 | programma canale streaming

La finale della Champions League di volley femminile 2026 si svolgerà domenica 3 maggio alle ore 19.00 italiane presso la Ülker Sports and Event Hall di Istanbul. La partita sarà trasmessa sui canali dedicati e sarà possibile seguirla anche in streaming. Le due squadre finaliste si sfideranno in questa gara decisiva per il titolo.

La Finale della Champions League 2026 di volley femminile si giocherà domenica 3 maggio (ore 19.00 italiane) alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul. A contendersi il trofeo saranno le squadre che sono uscite vittoriose dalle semifinali disputate sabato 2 maggio, caratterizzata dal doppio incrocio tra Italia e Turchia: da un parte il confronto tra Conegliano e il VakifBank Istanbul, dall’altra il testa a testa tra Scandicci e l’Eczacibasi Istanbul. Chi conquisterà la massima competizione europea? Chi potrà fregiarsi del titolo di Campione d’Europa? Chi succederà alle Pantere nell’albo d’oro della prestigiosa manifestazione? Si preannuncia un atto conclusivo davvero roboante, appassionante e avvincente, con tanta carne al fuoco e con tutte le carte in regola per regalare grande spettacolo agli appassionati.🔗 Leggi su Oasport.it

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Quarter Final Champions League European Women's Volleyball 2026

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