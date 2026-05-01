A due settimane dalla conclusione di Wrestlemania 42, evento che ha ricevuto molte critiche, l’ex wrestler WWE e noto campione di tag team Matt Hardy ha condiviso il suo punto di vista durante un’intervista al podcast di Ariel Helwani. Hardy ha commentato la manifestazione, offrendo alcune considerazioni sulla sua percezione dell’evento e delle sue dinamiche. La sua opinione si inserisce nel quadro delle valutazioni pubbliche che si sono susseguite in questi giorni.

Sono ormai passate due settimane dalla fine di una delle edizioni di Wrestlemnaia più criticate di sempre, e l’ex WWE e leggenda della categoria tag team Matt Hardy, in una recente intervista per il podcast di Ariel Helwani, ha espresso la sua opinione. Senza mezzi termini, ha criticato la pesante riduzione dei match lottati in favore di pubblicità, segmenti inutili, spesso incentrati sullo sponsorizzare la serie Netflix sul documentario di Hulk Hogan e snaturando quello che deve essere l’evento di Wrestilng più atteso ed importante dell’anno. Comprende come il passaggio ad una trasmissione in un servizio di Streaming giochi un ruolo sotto quel punto di vista, ma ha sottolineato come questo, pur portando enormi benefici economici e commerciali, abbia tolto tanto a quella che è la natura reale del wrestling e di Wrestlemania in generale.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: L’opinione di Matt Hardy di Wrestlemania 42

WWE WrestleMania 42 Discount FAILS… Ticket Sales Stuck

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