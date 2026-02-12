Il mondo del wrestling è in fermento. Matt Hardy ha definito il match tra Reigns e Punk come il più importante dell’anno. Gli appassionati aspettano con ansia l’incontro, che potrebbe cambiare le sorti dell’intera scena. La tensione cresce, e tutti si chiedono se questa sfida riuscirà a superare le aspettative.

In un'epoca caratterizzata da grandi ritorni e storyline di lungo corso, il mondo del pro wrestling continua a interrogarsi su quale sia la sfida definitiva in grado di spostare gli equilibri dell'industria. Durante l'ultimo episodio del suo podcast, The Extreme Life of Matt Hardy, l'ex campione della WWE e della TNA ha affrontato il tema caldo riguardante un possibile scontro frontale tra le due icone assolute della federazione di Stamford: Roman Reigns e CM Punk. Il parere di Hardy. Matt Hardy, che ha vissuto in prima persona diverse ere del business, non ha avuto dubbi nel definire questa rivalità come il culmine dell'attuale offerta televisiva.

© Zonawrestling.net - WWE: Matt Hardy vede Reigns vs Punk come il match dell’anno

CM Punk commenta la scelta di Roman Reigns di affrontarlo a WrestleMania 42.

