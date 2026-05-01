Wolverhampton-Sunderland sabato 02 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I Wolves vogliono lasciare in bellezza

Da infobetting.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 2 maggio 2026 alle 16:00 si affrontano Wolverhampton e Sunderland in una partita valida per la stagione in corso. Il Wolverhampton, ormai retrocesso, ha subito tre sconfitte consecutive e ha incassato otto gol nelle ultime partite. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati annunciati, mentre i Wolves cercano di concludere il campionato con una vittoria.

Il Wolverhampton è già aritmeticamente retrocesso e resta su tre sconfitte di fila con otto gol subiti e zero segnati, non sembra più insomma la squadra che tirava fuori ottima prestazioni, vedi la vittoria contro il Liverpool del 3 marzo, nonostante fosse virtualmente condannata da tempo, da vedere se cercare di non arrivare ultimi può. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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