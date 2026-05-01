Wolverhampton-Sunderland sabato 02 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I Wolves vogliono lasciare in bellezza

Sabato 2 maggio 2026 alle 16:00 si affrontano Wolverhampton e Sunderland in una partita valida per la stagione in corso. Il Wolverhampton, ormai retrocesso, ha subito tre sconfitte consecutive e ha incassato otto gol nelle ultime partite. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati annunciati, mentre i Wolves cercano di concludere il campionato con una vittoria.

Il Wolverhampton è già aritmeticamente retrocesso e resta su tre sconfitte di fila con otto gol subiti e zero segnati, non sembra più insomma la squadra che tirava fuori ottima prestazioni, vedi la vittoria contro il Liverpool del 3 marzo, nonostante fosse virtualmente condannata da tempo, da vedere se cercare di non arrivare ultimi può. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Wolverhampton-Sunderland (sabato 02 maggio 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Wolves vogliono lasciare in bellezza Notizie correlate Wolverhampton-Sunderland (sabato 02 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Wolverhampton è già aritmeticamente retrocesso e resta su tre sconfitte di fila con otto gol subiti e zero segnati, non sembra più insomma la... Brentford-Wolverhampton (lunedì 16 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Wolves possono sorprendereNella sua prima stagione da capo allenatore del Brentford, Keith Andrews continua a fare un lavoro eccellente, essendosi meritato a pieno titolo il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Wolverhampton-Sunderland: analisi e probabili formazioni 02/05/2026 Premier League; Pronostico Wolverhampton Wanderers - Sunderland: analisi e quote; Wolverhampton-Sunderland (sabato 02 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici; Wolverhampton-Sunderland sabato 02 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici. Pronostici Wolverhampton-Sunderland: un solo risultato per gli ospitiWolverhampton-Sunderland, le dritte riguardante la sfida che vedrà protagonisti i Black Cats, tutti i dettagli. ilveggente.it Premier League 2025-2026: Wolverhampton-Sunderland, le probabili formazioniI Wolves, già certi della retrocessione, ospitano al Molineux Stadium i Saints, che coltivano ancora ambizioni europee. sportal.it Roberto De Zerbi trova la prima vittoria sulla panchina del Tottenham. Dopo la sconfitta con il Sunderland e il pareggio con il Brighton, arrivano 3 punti pesantissimi contro il fanalino di coda Wolverhampton. La decide Palhinha a otto minuti dalla fine, più un so - facebook.com facebook