Werder Brema-Augsburg sabato 02 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 2 maggio 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra Werder Brema e Augsburg, due squadre che si affrontano nella penultima giornata di Bundesliga. Il Werder Brema, guidato dall’allenatore Thioune, cerca di ottenere punti per mantenere la categoria, mentre l’Augsburg, sotto la guida di Baum, mira a consolidare la propria posizione in classifica. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti in vista dell’incontro.

A 3 giornate dalla fine della Bundesliga il Werder Brema di Thioune cerca punti salvezza contro l’Augsburg di Baum. I werderaner si sono presi un punto importante a Stoccarda approfittando di una squadra stanca dai 120 minuti di coppa, un pareggio che alla luce del KO del St. Pauli vale quanto una vittoria. A +6 dal terzultimo posto basta una vittoria per chiudere definitivamente ogni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Werder Brema-Augsburg (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Werder Brema-Augsburg (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiA 3 giornate dalla fine della Bundesliga il Werder Brema di Thioune cerca punti salvezza contro l’Augsburg di Baum. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Brema v Augusta LIVE 02/05/2026 | Calcio; Werder Bremen – FC Augsburg im TV: Anstoßzeit, Sender und Statistik; Pronostico Werder Bremen - FC Augsburg: analisi e quote; Calcio estero, il programma del weekend: il City bracca l'Arsenal, Barça e PSG sempre più vicini al titolo. Bundesliga 2025-2026: Werder Brema-Augsburg, le probabili formazioniIl Weserstadion di Brema ospita una delle gare delle 15.30, valide per la trentaduesima giornata del massimo campionato tedesco. sportal.it Augsburg-Werder Brema, analisi e statistiche chiave: attenzione a Mbangula e KadeAlexis Claude-Maurice è uno dei motori del centrocampo dell’Augsburg, anche se nella sua stagione attuale non ha ancora trovato la via della rete né servito assist in campionato. Con 11 presenze, di ... it.blastingnews.com Gli ultimi campioni prima della Riunificazione tedesca ( Stagione 90-91) Occidente Bundesliga - Kaiserlautern ( Bayern Monaco) Coppa DFB - Werder Brema ( 1°). FC Koln) Oriente DR Alta Lega - Hansa Rostock (Dinamo Dresda) Copp - facebook.com facebook