weekend lungo fiori shopping e sagre storiche

Nel fine settimana si svolgono diverse manifestazioni tra feste, mercatini e sagre nei centri storici. Tra gli eventi in evidenza, si tiene fino a domenica la Mostra Primaverile di piante e fiori al giardino dell’Orticoltura, con ingressi da via Bolognese e via Vittorio Emanuele. La manifestazione propone esposizioni di diverse varietà di piante, nel contesto di un fine settimana lungo e ricco di appuntamenti.

Fine settimana ricco di feste, mercatini e sagre paesane. In particolare risalto la Mostra Primaverile di piante e fiori al giardino dell’Orticoltura fino a domenica, con ingresso da via Bolognese e via Vittorio Emanuele. Un appuntamento con i migliori florovivaisti, insieme ad aziende di arredamenti da giardino e prodotti alimentari biologici. Domani alle 10 al Parterre di piazza Libertà inaugurazione della mostra di Bonsai e Suiseki che si terrà sabato e domenica; ingresso libero e servizio gratuito di Sos Bonsai per consigli e cura delle piante in miniatura. Ultimi giorni per la Mostra dell’Artigianato alla Fortezza da Basso fino a domenica e sempre domenica è in programma il mercato Campo di Marte in Fiera (dalle 8 alle 20 in viale Paoli e viale Fanti).🔗 Leggi su Lanazione.it

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