Voli in Calabria | il rischio rincari scuote la continuità territoriale

L’aumento del prezzo del carburante aereo e l’instabilità geopolitica hanno portato a un rischio di rincari sui voli diretti verso la Calabria. Questa situazione ha portato il ministro dei trasporti a intervenire per discutere sulla continuità territoriale, preoccupato per possibili ripercussioni sui collegamenti aerei nella regione. La questione riguarda principalmente le tariffe e la sostenibilità dei voli, che potrebbero subire variazioni a breve termine.

Il rischio di un aumento dei costi per i voli verso la Calabria, scatenato dall’instabilità geopolitica e dal raddoppio del prezzo del carburante aereo, ha spinto il ministro dei trasporti Salvini a intervenire sulla questione della continuità territoriale. Sebbene le richieste di tariffe più alte provengano attualmente da vettori operativi su scali come Lamezia Terme, la minaccia di un innalzamento dei prezzi mette sotto pressione gli equilibri economici delle rotte regionali. L’impatto del conflitto sul costo del jet fuel e le pressioni sui ministeri. Le tensioni internazionali legate alla chiusura dello Stretto di Hormuz hanno provocato uno shock immediato nel mercato energetico, portando il prezzo del carburante per l’aviazione a raddoppiare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voli in Calabria: il rischio rincari scuote la continuità territoriale Caro voli, Faraone (IV): Il sistema siciliano non garantisce continuità territoriale"Il confronto tra il modello adottato dalla Sardegna per garantire la continuità territoriale e il sistema siciliano è impietoso". Pasqua lontano da casa, la protesta dei siciliani contro il caro-voli per le festività: “La continuità territoriale è un diritto”Sarà una Pasqua senza ritorno a casa per decine di migliaia di persone, tra studenti e lavoratori fuorisede, costretti non partire a causa del...