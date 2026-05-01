viridea mette sul mercato il castello di cusago

Viridea ha annunciato che il Castello di Cusago è in vendita. L’amministratore unico ha dichiarato che si tratta di un bene con un valore storico e simbolico significativo, che supera la sua semplice funzione immobiliare. Il castello rappresenta un patrimonio molto importante per l’azienda e la comunità locale. La strategia di vendita è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

Viridea illustra la strategia per il Castello di Cusago: il gioiello è sul mercato. "Il Castello di Cusago è un bene di grande valore storico e simbolico – dice dell’amministratore unico Stefano Rappo – patrimonio che va ben oltre la sua dimensione immobiliare". La sua storia, la sua identità e il contesto in cui si inserisce ne fanno un luogo unico, il cui valore non può essere letto solo in termini economici. "Inserito tra gli asset del gruppo, il Castello è stato negli anni oggetto di attente valutazioni nell’ambito dell’evoluzione strategica di Viridea. Nel tempo sono mutate le condizioni di contesto e le prospettive di sviluppo, rendendo sempre più complessa l’individuazione di un progetto coerente e sostenibile all’interno delle direttrici aziendali – dice l’amministratore unico Stefano Rappo –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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