vino e sapori a tavola una grande esperienza chiamata lombardia

Un articolo esplora l’offerta enogastronomica della Lombardia, evidenziando le caratteristiche dei vini locali e i piatti tradizionali della regione. Viene descritto come il settore vinicolo si stia sviluppando con iniziative volte a valorizzare le produzioni e le certificazioni di qualità. Il testo analizza anche le caratteristiche delle produzioni e le modalità di produzione adottate nelle diverse zone della regione, senza entrare in giudizi o interpretazioni.

di Michele Mezzanzanica Un sistema più forte, riconoscibile e consapevole del proprio valore. Questa l’eredità dell’ultima edizione del Vinitaly per il comparto vitivinicolo lombardo secondo l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, per tre giorni prima fila a Verona a promuovere il padiglione della Lombardia Assessore, quali riscontri avete avuto dagli operatori, Consorzi e cantine? "Il bilancio di questo Vinitaly 2026 è decisamente positivo. La Regione Lombardia si è presentata con un sistema vitivinicolo riconoscibile, sempre più consapevole dei propri mezzi e capace di esprimere le proprie qualità sui mercati internazionali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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