Victoria Libertas in esilio | il palazzetto occupato nei playoff

La Victoria Libertas si trova a dover disputare le gare dei playoff di Serie A2 lontano dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, a causa di un’occupazione del palazzetto. La squadra sarà costretta a trasferirsi in un’altra sede per le partite in programma. La decisione influisce sugli aspetti logistici e organizzativi delle prossime gare, che si terranno fuori dalla città. La situazione ha coinvolto direttamente il club e le autorità locali.

? Cosa sapere La Victoria Libertas deve giocare i playoff di Serie A2 lontano dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro.. Le prenotazioni per convention e calcio a 5 impediscono l'uso del palazzetto ad maggio e giugno.. Il 20 giugno 1988, ventimila pesaresi celebrarono lungo tre chilometri di tavolate il primo scudetto della Scavolini, un legame indissolubile tra città e basket che oggi, a distanza di 38 anni, rischia di spezzarsi per via di una serie di esclusioni logistiche dalla Vitrifrigo Arena. La Victoria Libertas, che festeggia l’ottantesimo anniversario con l’obiettivo di tornare in Serie A1 dopo la retrocessione subita due stagioni fa, si trova ora ad affrontare una vera e propria corsa a ostacoli burocratica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Victoria Libertas in esilio: il palazzetto occupato nei playoff Notizie correlate Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Victoria Libertas Pesaro in diretta. LiveUltimo impegno della stagione regolare per la Libertas Livorno 1947 impegnata questa domenica 26 aprile al Modigliani Forum contro la Victoria... Victoria Libertas Pesaro vs Dole RBR Rimini: anticipazioni e pronosticiQuesto spazio presenta una sintesi chiara e dinamica sulle condizioni relative all’uso delle risorse visive del sito, alle policy di gestione dei... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Il basket simbolo di Pesaro ‘sfrattato’ dal suo Palasport, Scariolo: Esilio assurdo; Dalla Salda fu ’diplomatico’: ma ora la grana va risolta.