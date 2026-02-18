Trenitalia cambia la circolazione in regione per lavori sui binari

Trenitalia ha annunciato un cambiamento nelle rotte ferroviarie in regione a causa di lavori di manutenzione sui binari. La compagnia, insieme a Rete Ferroviaria Italiana, ha pianificato interventi tra il 19 febbraio e il 12 giugno sulla linea Venezia-Trieste, tra le stazioni di Cervignano Smistamento, Cervignano Ag o e Torviscosa. Questi lavori rendono necessarie deviazioni e modifiche alle partenze dei treni. I passeggeri devono verificare gli orari aggiornati prima di partire, poiché le modifiche influenzeranno i collegamenti quotidiani.

Alcune linee nella nostro territorio saranno modificate. Subiranno variazioni anche gli orari dei treni I canali di acquisto sono aggiornati con le variazioni d’orario dei treni. Informazioni più dettagliate sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, è attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21. UdineToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Udine usa la nostra Partner App gratuita!🔗 Leggi su Udinetoday.it

Lavori straordinari sui binari: cambia la circolazione dei treniDal 8 gennaio al 28 febbraio 2026, sono in programma lavori straordinari sui binari della linea storica Firenze-Arezzo, tra Firenze Rovezzano e Incisa Valdarno, e nella stazione di San Giovanni Valdarno.

Leggi anche: Investimento mortale sui binari, circolazione sospesa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.