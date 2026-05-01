Viadotto di Gualdo aggiudicati i lavori per 1.120000 euro

La Provincia di Forlì-Cesena ha annunciato l'aggiudicazione dei lavori di ripristino del viadotto sul fiume Bidente sulla Sp 4, situato a Gualdo. L'importo totale del contratto è di 1.120.000 euro. La gara di appalto si è conclusa con questa assegnazione, che riguarda anche la sostituzione delle barriere di sicurezza della struttura.

La Provincia di Forlì-Cesena ha approvato i risultati del bando di gara indetto per la realizzazione dei lavori di ripristino delle strutture e la sostituzione delle barriere di sicurezza del viadotto sul fiume Bidente sulla Sp 4 in località Gualdo, nel Comune di Meldola. L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Hydrogeo - Idrologia e Geotecnica di Marcianise (CE). L’importo contrattuale dei lavori è pari a 688.602 euro, a fronte di un investimento complessivo di 1.120.000 euro, finanziato con risorse statali del Ministero delle Infrastrutture. L’intervento prevede lavori di ripristino delle strutture in cemento armato, la sostituzione delle barriere di sicurezza e il miglioramento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viadotto di Gualdo, aggiudicati i lavori per 1.120.000 euro Notizie correlate Bidentina, aggiudicati i lavori al viadotto di Gualdo: investimento da oltre un milione di euroProsegue l’attuazione del programma provinciale per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti lungo la Bidentina. Amalfi, 500mila euro per il recupero del piano superiore di Palazzo San Benedetto: aggiudicati i lavoriUn nuovo intervento di recupero interesserà l’ex monastero di San Benedetto, sede del Comune di Amalfi: sono stati infatti aggiudicati i lavori per... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: SP 4 DEL BIDENTE: AGGIUDICATI I LAVORI AL VIADOTTO DI GUALDO. INVESTIMENTO DA 1.120.000 EURO PER SICUREZZA E STRUTTURE; Viadotto di Gualdo, aggiudicati i lavori per 1.120.000 euro; Bidentina, aggiudicati i lavori al viadotto di Gualdo: investimento da oltre un milione di euro; SP4 del Bidente: aggiudicati i lavori al viadotto di Gualdo. Provincia Forlì e Cesena, sicurezza stradale sulla SP 4: al via i lavori da oltre un milione per il viadotto di Gualdo - facebook.com facebook