Alle ore 19:10 del 1° maggio 2026, la viabilità nella regione Lazio presenta alcune criticità. Sul ponte principale, si registrano rallentamenti causati da lavori in corso, mentre in alcune arterie secondarie ci sono code di veicoli in entrambe le direzioni. Nessuna comunicazione ufficiale segnala incidenti o chiusure straordinarie, ma i rallentamenti sono visibili in diversi punti della rete stradale.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta tra le uscite Ardeatine doppia in carreggiata esterna percorrendo la statale Pontina si rallenta altezza via di Pratica direzione Eur a Velletri percorrendo la via di traffico rallentato con code tra via Nemorense e via Rocca di Papa direzione Marino a Nemi rallentamenti e code sulla principale via Nemorense in prossimità dell'incrocio con Piazza Roma nelle due direzioni ci spostiamo sulla strada Braccianese Claudia dove si.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 19:10

Notizie correlate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la A1 Roma Napoli a causa...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora la A1 Roma Napoli a causa di un...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del ... romadailynews.it

Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook