Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 1 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio mostra alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità, il servizio regionale che monitora le condizioni della viabilità. Le informazioni riguardano principalmente alcune deviazioni e rallentamenti lungo le principali arterie, con aggiornamenti in tempo reale che vengono trasmessi ai cittadini per favorire gli spostamenti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina si rallenta altezza via di Pratica direzione Eur sulla via Litoranea rallentamenti altezza Villaggio Tognazzi nei due sensi di marcia a Velletri percorrendo la via dei Laghi per incidente traffico rallentato con code tra via dei corsi e via dei Noci nei due sensi di marcia a Nemi rallentamenti e code sulla principale via Nemorense in prossimità dell'incrocio con Piazza Roma nelle due direzioni in via Nettunense si rallenta ad Aprilia altezza svincolo Pontina dire mentre in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia veloce ad Astral infomobilità è tutta la prossima aggiornamento della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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