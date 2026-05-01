Via Gavazzeni si apre il cantiere Verrà rifatta con 180mila euro

È iniziato il cantiere per il rifacimento della pavimentazione di via Gavazzeni, con un investimento di circa 180mila euro. L'intervento prevede la rimozione della vecchia superficie e la posa di una nuova pavimentazione. I lavori dureranno alcune settimane e interesseranno tutta la strada, che sarà chiusa al traffico durante le operazioni di intervento. La riqualificazione mira a migliorare le condizioni della strada e la sicurezza per pedoni e veicoli.

Al via il cantiere per il rifacimento della pavimentazione di via Gavazzeni. Sono infatti pronti a partire i lavori per la riqualificazione di via Gavazzeni, snodo centrale per il traffico cittadino, tra le vie Caimi e Alessi: lunedì 4 maggio verrà aperto il cantiere, con la conseguente chiusura al traffico veicolare della via. In tutta l’area interessata sarà mantenuto il porfido, ma con l’accortezza di renderlo più duraturo per limitare gli interventi di manutenzione futuri: è previsto un costo totale di 180 mila euro. "Con questo intervento andiamo a risolvere una criticità evidente, ripristinando la sicurezza e il decoro in una via centrale e molto trafficata - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via Gavazzeni, si apre il cantiere. Verrà rifatta con 180mila euro Notizie correlate Lavori fantasma con il Superbonus, indagato imprenditore e sequestri per 180mila euroNel mirino della guardia di finanza il titolare di una ditta individuale e amministratore di una società del settore della costruzione di edifici... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Via Gavazzeni, si apre il cantiere. Verrà rifatta con 180mila euro; Sondrio, al via i lavori in via Gavazzeni: strada chiusa da lunedì; In Humanitas Gavazzeni prosegue il corso SHAPE, una nuova tecnica per la chirurgia emorroidaria; Intersezioni 2026 - Presentazione del libro 'I cecchini del weekend ', con l'autore Ezio Gavazzeni. Via Gavazzeni, si apre il cantiere. Verrà rifatta con 180mila euroEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Sondrio, da lunedì via ai lavori in via Gavazzeni. Strada chiusa e novità nella viabilità cittadina #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook