Verso Inter-Parma gli ultimi precedenti di San Siro

Prima di Inter-Parma, con il Napoli che gioca a Como, c’è molta attenzione sulla partita. Negli ultimi incontri a San Siro, la squadra parmense ha spesso ottenuto risultati positivi contro l’Inter. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, considerando anche che i punti raccolti in questa partita potrebbero influenzare la corsa allo scudetto. La partita è prevista con grande interesse dai tifosi e dagli appassionati di calcio.

Una partita da non sottovalutare. Non solo perché Inter-Parma (sempre che il Napoli riesca a raccogliere almeno un punto in quel di Como) può valere lo scudetto: negli ultimi precedenti, infatti, gli emiliani spesso e volentieri hanno portato via punti da San Siro. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle....🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Verso Inter-Parma, gli ultimi precedenti di San Siro PARMA 1-2 INTER | ULTIMI MINUTI AL CARDIOPALMA | DE VRIJ E BASTONI LA RIBALTANO NEL FINALE Notizie correlate Verso Inter-Cagliari, gli ultimi precedenti a San SiroL’anno scorso, in campo con la maglia speciale dedicata a Valentino Rossi, fu un’illusoria sgasata prima del triplo tonfo pasquale con Bologna (al... Verso Inter-Roma, gli ultimi precedentiNovantanove vittorie e cinquantasette pareggi (il resto, ovviamente sconfitte) nei duecentodiciannove precedenti con la metà giallorossa della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'allenamento dei nerazzurri verso Inter-Parma; Inter-Parma, ci sarà Lautaro Martinez? Cosa filtra da Appiano Gentile; L'allenamento dei nerazzurri verso Inter-Parma; Inter, Lautaro Martinez verso il rientro contro il Parma. Dove vedere Inter-Parma, diretta tv e streaming del matchIl piccolo rallentamento fatto registrare dall’Inter nell’ultima giornata di campionato, con il 2-2 maturato sul campo del Torino, non complica eccessivamente la corsa allo Scudetto. Agli uomini di Ch ... passioneinter.com Inter-Parma: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TVInter-Parma, domenica 3 maggio alle 20:45: probabili formazioni, statistiche, curiosità e dove vedere il primo match-point scudetto dell'Inter su DAZN. lifestyleblog.it Inter verso il tricolore già col Parma: ecco tutte le combinazioni che possono regalare lo scudetto nel prossimo turno Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/AI8qLZP https://buff.ly/cPgNkre - facebook.com facebook La matematica non è un'opinione: battendo il Parma, l'Inter è campione d'Italia! Dopo il pari di Torino, la festa si sposta al Meazza per l'ultimo passo verso il titolo. Ma non solo...ecco gli scenari possibili. I #nerazzurri alzeranno il trofeo domenica #S x.com