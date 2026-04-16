verso inter cagliari gli ultimi precedenti a san siro

In vista della sfida tra Inter e Cagliari, si ripercorrono gli ultimi incontri disputati a San Siro. Lo scorso anno, l’Inter indossò una maglia commemorativa dedicata a Valentino Rossi, ma quella partita si concluse con una vittoria effimera prima di una serie di sconfitte consecutive contro Bologna, in Coppa Italia, e Roma.

L’anno scorso, in campo con la maglia speciale dedicata a Valentino Rossi, fu un’illusoria sgasata prima del triplo tonfo pasquale con Bologna (al Dall’Ara), Milan – in Coppa Italia – e Roma. Due anni fa, otto giorni dopo il pareggio per 2-2 arrivò, in faccia ai cugini, lo scudetto della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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