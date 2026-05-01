Vento allerta meteo estesa fino alle 20

Un’allerta gialla per vento è stata prorogata fino alle 20 di oggi, 1° maggio, sulla Toscana centro-settentrionale. La previsione riguarda principalmente le zone interne e costiere della regione, dove sono attese raffiche di vento e condizioni di criticità. Le autorità hanno invitato la popolazione a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari. La protezione civile monitora costantemente la situazione.

E' stata estesa fino alle 20 del 1° maggio l’allerta gialla per vento in corso sulla Toscana centro-settentrionale. Una notizia particolarmente preoccupante soprattutto per quanto riguarda l'incendio in corso sul Monte Faeta, con una situazione resa difficile proprio a causa del vento che soffia.🔗 Leggi su Pisatoday.it First Alert Day: Severe Thunderstorm Risk Monday, Including Possible Tornadoes Notizie correlate Leggi anche: Vento e pioggia, il maltempo non lascia Bari: allerta meteo fino alle 20 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Continua il vento di grecale: allerta meteo estesa al 1 maggio; Vento, estesa al 1°maggio l’allerta gialla sulla Toscana centro-settentrionale; Vento, estesa l'allerta meteo; Meteo: estesa al 1° maggio l'allerta gialla per vento sulla Toscana centro-settentrionale. Vento forte in Toscana, prorogata l’allerta gialla. Raffiche di grecale sulle zone centraliProprio il vento ha rappresentato uno dei principali problemi nella gestione del vasto incendio divampato nei giorni scorsi sul monte Faeta, a cavallo tra le province di Pisa e di Lucca ... lanazione.it Maltempo, allerta meteo gialla oggi 1 maggio 2026 per temporali e vento forte: le regioni colpiteIl maltempo si sta definitivamente allontanando dall'Italia e sul nostro paese sono attesi tre giorni di sole e tempo generalmente asciutto. Nelle prossime ore però non mancheranno una residua instabi ... fanpage.it Salerno, vento forte questa mattina. La palma del lungomare viene agitata dall'aria e sullo sfondo vediamo il Castello di Arechi. purtroppo sono ancora marcati i segni dell'incendio sul Monte Bonadies - foto Carlo de Felice (CdF Photography) - facebook.com facebook Il rogo spinto dalle fiamme alimentate dal vento minaccia la frazione di San Giuliano Terme x.com