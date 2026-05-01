Vela la beffa dopo il furto | attrezzature ritrovate nelle campagne ma sono state bruciate

Dopo il furto di attrezzature da vela nel porticciolo turistico, le forze dell’ordine hanno recuperato alcuni oggetti nelle campagne vicine. Tuttavia, le attrezzature sono state trovate bruciate e ridotte in cenere, con parti di lamiere annerite sparse sul terreno. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi frequenta la zona, lasciando un senso di smarrimento per quanto successo.

BRINDISI - Dalle acque del porticciolo turistico alle campagne dell’entroterra, dove restano solo cenere e lamiere annerite. Si chiude nel modo più amaro (e inquietante) la vicenda del furto lampo messo a segno nella notte di martedì 28 aprile ai danni del Circolo della Vela Brindisi. La.🔗 Leggi su Brindisireport.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Le 12 tonnellate di KitKat rubate non sono ancora state ritrovate. Nestlé lancia lo Stolen TrackerSi parla ancora del furto di 12 tonnellate di KitKat dall’Italia verso la Polonia. Furto e smantellamento record: ritrovata nelle campagne una Stelvio sparita dal centro commercialeIl ritrovamento risale alla notte tra ieri e oggi, giovedì 26 febbraio, il furto a martedì scorso.