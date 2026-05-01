USA | arriva la rete mobile con filtri impossibili da disattivare

Negli Stati Uniti, un nuovo servizio di telefonia mobile sarà disponibile a partire dal 5 maggio, offrendo una rete con filtri integrati. Questi filtri impediscono la visualizzazione di contenuti considerati pornografici e relativi a temi LGBT, senza la possibilità per gli utenti di disattivarli. La compagnia dietro il servizio ha annunciato questa scelta come parte delle caratteristiche della rete, senza prevedere opzioni di disattivazione da parte degli utenti.

? Cosa sapere Radiant Mobile lancia il 5 maggio negli USA un servizio mobile con filtri di rete.. Il sistema blocca contenuti pornografici e LGBT senza possibilità di disattivazione per gli utenti.. Il prossimo 5 maggio, Radiant Mobile lancerà negli Stati Uniti un servizio di telefonia mobile rivoluzionario che imporrà filtri contenuti non disattivabili direttamente a livello di rete per gli utenti cristiani. La nuova operatore virtuale, nota come MVNO, si posiziona in un segmento di mercato specifico attraverso l’acquisto di banda larga da T-Mobile, gestito tramite la società CompaxDigital. Il modello di business di Radiant Mobile prevede un abbonamento mensile di 30 dollari, una quota della quale verrà donata alle chiese che promuoveranno il servizio tra i propri fedeli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA: arriva la rete mobile con filtri impossibili da disattivare Notizie correlate Leggi anche: Il Salone del Mobile, una fiera delle illusioni con oggetti impossibili da comprare Nuovi messaggi “usa e getta”: arriva la funzione senza filtri? Cosa sapere Instagram lancia Instants per l'invio di foto e video con visibilità singola entro 24 ore. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Cooperare per l’energia: il modello italiano che arriva a Cuba; La disinformazione internazionale ha trasformato la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni in un’icona anti-USA; Anche Amazon ottiene l'esenzione dal ban americano dei router Wi-Fi; TG5: Scontro sui conti, arriva piano casa Video. Arriva il nuovo drop della Linea Admin, la collezione di SSC Napoli dallo stile ironico e dissacrante, ispirata ai meme e al linguaggio della Gen Z. Protagonisti del terzo lancio sono McTominay, De Bruyne, Alisson Santos, Gilmour, Vergara e Contini, che indoss - facebook.com facebook Arriva la "gestione straordinaria" per l'areale ferroviario di Bolzano, progetto fermo da anni e che potrebbe avere ora una nuova ripartenza x.com