Nella telenovela spagnola La Promessa, Enora fa un ingresso con una decisione rischiosa che cambia la dinamica della vicenda. La serie è caratterizzata da continui colpi di scena, sentimenti intensi e segreti nascosti, mantenendo alta la tensione tra i personaggi. Gli spettatori seguono con attenzione ogni nuovo episodio, dove nulla sembra lasciato al caso e ogni mossa può portare a sviluppi inaspettati.

I fans della telenovela spagnola La Promessa sanno fin troppo bene che ogni episodio è un intrecciarsi di mistero, sentimento e colpi di scena. Ma ciò che accadrà nelle prossime puntata presto in onda su Rete 4 supererà ogni immaginazione. La strana trama prenderà il via nel momento in cui Manuel noterà che qualcuno si starà introducendo di nascosto nell’hangar: chi sarà e soprattutto perché continuerà a recarsi nel posto ogni notte? Il misterioso visitatore si rivelerà essere una bella ragazza di nome Enora Mendez. Anticipazioni spagnole La Promessa: il mistero dell’hangar. Manuel e Toño saranno impegnati a progettare aerei, soprattutto dopo che il marchesino avrà ricevuto una commessa (firmata da un misterioso interlocutore che si firmerà EM) per la realizzazione di tre motori. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: Enora entra in scena con una mossa azzardata

La Promessa, anticipazioni spagnole: arriva Enora (e conquista il cuore di Manuel)Negli ultimi tempi Manuel ha dovuto attraversare un periodo tutt’altro che felice.

La Promessa, trame spagnole: Leocadia toglie la vita a Jana per sbarazzarsi di Cruz

Temi più discussi: La Promessa trame spagnole: Curro ferma la partenza di Angela dalla tenuta; La Promessa trame spagnole: Martina dà un discorso per impedire la chiusura del rifugio; La musica vera di Promessa; La Promessa trame spagnole: Curro e Angela ridicolizzano Lorenzo davanti ai suoi ospiti.

La Promessa, trame Spagna: Leocadia ha avvelenato l'acqua di Jana, Lorenzo non c'entraLorenzo e Leocadia non sono stati complici nella tragica fine di Jana a La Promessa: è stata la donna a colpirla e a spegnere la sua vita ... it.blastingnews.com

La Promessa trame spagnole: Curro e Angela ridicolizzano Lorenzo davanti ai suoi ospitiLe trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nei prossimi mesi su Rete 4 rivelano che Angela e Curro organizzeranno un piano per ridicolizzare Lorenzo davanti ai suoi amici. I due ... it.blastingnews.com

Quando una promessa vale più di tutto 1/3 x.com

Negli ultimi due anni l’intelligenza artificiale è passata da essere una promessa tecnologica a uno strumento operativo - facebook.com facebook