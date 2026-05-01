Una lunga notte di angoscia | incendio sul Faeta fiamme a pochi metri dalle case centinaia di evacuati

Nella mattinata di martedì, un vasto incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, provocando l’evacuazione di centinaia di persone nei dintorni. Le fiamme sono arrivate a pochi metri da alcune abitazioni, costringendo le autorità a intervenire rapidamente per mettere in sicurezza i residenti. Sul posto sono intervenuti squadre di vigili del fuoco e protezione civile, che hanno lavorato tutta la notte per domare il rogo.

Lucca, 1 maggio 2026 – Lucca si è svegliata tra le fiamme. L’incendio divampato martedì sul Monte Faeta - e sotto controllo fino a ieri mattina – ha raddoppiato la velocità di propagazione all’ora di pranzo, minacciando a causa del forte vento grecale le abitazioni di via san Pantaleone e di località Marinari a Santa Maria del Giudice. In quest’ultimo borghetto – composto da una ventina di famiglie - una persona è rimasta intrappolata tra le fiamme e ha allertato i soccorsi, prontamente intervenuti per salvarla dalle fiamme che sono arrivate a venti metri dalle case. Intorno alle 12 il sindaco Mario Pardini aveva infatti firmato le ordinanze di evacuazione in via precauzionale per più cento persone, molte delle quali restie ad abbandonare le proprie cose senza avere la certezza di trovarle ancora integre al ritorno.🔗 Leggi su Lanazione.it

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