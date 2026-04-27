Venezia ospita un’esposizione dedicata al periodo londinese di Peggy Guggenheim, un momento poco esplorato della sua vita. La mostra ricostruisce gli anni tra la fine degli anni Trenta e l’inizio degli anni Quaranta, evidenziando le sue attività di collezionista e le scelte artistiche fatte durante quel periodo. Sono esposti oggetti, documenti e opere che raccontano il suo trasferimento a Londra e le influenze ricevute in quegli anni.

V enezia, 27 apr. (askanews) – Alle origini di Peggy Guggenheim, collezionista e mecenate, nel racconto del suo periodo londinese alla fine degli anni Trenta, quando portò nella capitale britannica la sua visione e le sue ricerche. La Collezione che oggi a Venezia porta il suo nome ha presentato una mostra che ricostruisce quegli anni e presenta alcune opere straordinarie. "Peggy Guggenheim. L’ultima Dogaressa". guarda le foto Peggy Guggenheim, a Venezia la nascita di una collezionista. «Londra – ha spiegato ad askanews Grazina Subelyte, curatrice della mostra insieme a Simon Grant – era molto importante per Peggy Guggenheim, infatti in quella città lei inizia a formarsi come collezionista e mecenate delle arti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A Venezia per scoprire il periodo londinese di Peggy Guggenheim, un momento fondamentale e spesso poco raccontato della sua vita

Notizie correlate

Un omaggio alla prima galleria e all'avventura londinese di Peggy GuggenheimUna nuova mostra a Venezia approfondisce le origini dell'attività di Peggy Guggenheim, figura centrale dell'arte del XX secolo, come collezionista,...

Il figlio di Da Vinci ha raccontato del momento più difficile della sua vita, quando da bambino è stato molto male. Ecco cosa ha detto di quel periodoNon solo successi e gratificazioni, nella vita di Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con Per sempre sì, ci sono stati anche...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La collezionista Peggy Guggenheim nacque a Londra; Venezia: Peggy Guggenheim a Londra. Nascita di un collezionista, la mostra dedicata all’esperienza nella capitale britannica; Guida alle novità della stagione: film, libri, festival e tutte le cose da non perdere in primavera.

Peggy Guggenheim, la nascita di una collezionista in mostra a VeneziaA Venezia per scoprire il periodo londinese di Peggy Guggenheim, un momento fondamentale e spesso poco raccontato della sua vita ... iodonna.it

Quando Peggy Guggenheim divenne Peggy GuggenheimApre a Venezia la mostra che racconta la curatrice prima della sua definitiva consacrazione attraverso il suo periodo londinese alla guida di una galleria in cui porterà i futuri grandi dell'arte, da ... rollingstone.it

Alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia una mostra ricostruisce l’esperienza londinese della celebre mecenate tra il 1938 e il 1939, quando la galleria Guggenheim Jeune contribuì a ridefinire la scena artistica britannica tra avanguardia e tensioni pre - facebook.com facebook

Venezia, Collezione Peggy Guggenheim: "Peggy Guggenheim a Londra. Nascita di una collezionista" x.com