Dopo i buoni incassi, il film con Amanda Seyfried e Sydney Sweeney subito ai primi posti delle vendite homevideo grazie anche a una bella edizione 4K UHD che, come vi raccontiamo, sul piano tecnico esalta la tensione psicologica. Un morboso thriller ricco di suspense e mistero nel quale il dipanarsi della storia fa sorgere crescenti dubbi su chi sia davvero la vittima e chi il carnefice. Con queste premesse, non è un caso che Una di famiglia - The Housemaid, il film basato sull'omonimo romanzo firmato da Freida McFadden e diretto da Paul Feig, dopo il buon riscontro al botteghino sia salito subito nelle prime posizioni delle classifiche di vendita appena uscito in homevideo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Una di famiglia - The Housemaid: ecco perché in 4K UHD il morboso thriller è ancora più ambiguo

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Una raccolta di contenuti

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