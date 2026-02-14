Il body-horror con Dave Franco e Alison Brie è arrivato in homevideo grazie a Eagle anche in 4K UHD con un'edizione che, grazie all'ottimo video e all'audio inquietante, rende il film ancora più scioccante. La vita di coppia tra voglia di autonomia e pericolosa codipendenza che rende inseparabili. Together è un body horror che sonda gli intricati meandri di questa disfunzione affettiva e l'aspetto patologico di una relazione, aggiungendoci un po' di soprannaturale ma andando a toccare temi reali dell'esistenza di tutti i giorni. Il regista Michael Shanks è riuscito pienamente nell'intento di sorprendere e turbare, anche grazie ai due protagonisti Dave Franco e Alison Brie che, aspetto decisivo, fanno coppia anche nella vita reale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Together: in 4K UHD il sorprendente body-horror è ancora più disturbante

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Together: in 4K UHD il sorprendente body-horror è ancora più disturbanteIl body-horror con Dave Franco e Alison Brie è arrivato in homevideo grazie a Eagle anche in 4K UHD con un'edizione che, grazie all'ottimo video e all'audio inquietante, rende il film ancora più scioc ... movieplayer.it

Together Party in Pink Sabato 7 marzo 2026 Arena Events – Castelfranco Veneto Una serata per stare insieme come piace a noi. Durante la serata, parte del ricavato sosterrà i nostri progetti e le persone con disabilità saranno parte dello staff, insieme facebook