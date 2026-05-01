ultima gara casalinga invicta chiudi in bellezza

Domani si disputa l’ultima partita in casa per l’Invicta di serie B maschile, che affronta Sesto Fiorentino alla venticinquesima giornata. La squadra di Fabrizio Rolando cerca di riscattare la sconfitta del turno precedente e concludere il campionato tra le mura amiche. L’appuntamento è alle 17 al PalaMaroncelli di Marina.

Dopo lo scivolone inatteso del turno scorso domani l’ Invicta prova a rialzare la testa. Per la venticinquesima e penultima giornata di serie B maschile il sestetto di Fabrizio Rolando ospita Sesto Fiorentino: appuntamento al PalaMaroncelli di Marina alle 17. Ultima sfida davanti al pubblico di casa per Alessandrini e compagni che vogliono salutare il proprio pubblico al meglio dopo un finale di stagione non proprio esaltante. Non sarà un match facile quello di domani per i grossetani visto come Sesto Fiorentino è in quinta posizione in classifica con 35 punti, contro i 28 punti e la settima piazza dei grossetani. La gara di andata riaccende brutti ricordi nella squadra di coach Fabrizio Rolando, sconfitta per tre set a zero.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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