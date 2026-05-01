Il primo maggio a Udine si svolge con concerti in piazza Venerio e l’evento solidale K-Day. Il programma include esibizioni musicali, proiezioni di film del Far East e incontri dedicati alle tradizioni rurali nei borghi della regione. L’iniziativa coinvolge diverse attività che si svolgono durante la giornata, offrendo un programma vario che unisce musica, cultura e solidarietà.

? Cosa sapere Udine ospita il 1 maggio concerti in piazza Venerio e l'evento solidale K-Day.. Il programma unisce musica, cinema Far East e tradizioni rurali tra i borghi friulani.. Domani, 1 maggio 2026, piazza Venerio a Udine ospiterà il concerto per la Festa dei Lavoratori con i Tre Allegri Ragazzi Morti e Doro Gjat dalle 16:00 alla mezzanotte, dando inizio a un fine settimana che intreccia musica, cinema orientale e tradizioni rurali tra le colline e i borghi del territorio. Il ponte festivo si apre con una programmazione che spazia dai grandi palcoscenici urbani alle piccole realtà di provincia, dove la memoria storica e la rigenerazione culturale cercano di farsi strada tra le strade della città e i sentieri della natura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine, il 1° Maggio tra concerti in piazza e musica solidale

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