Udine Fan Bingbing protagonista al Far East Film Festival

L'attrice cinese Fan Bingbing sarà presente a Udine il 1 maggio per ricevere il premio Golden Mulberry al Teatro Nuovo. Durante il Far East Film Festival, presenterà l'anteprima europea del film Mother Bhumi. L'evento si svolge nel contesto del festival dedicato al cinema asiatico, che si tiene in città in questi giorni. Fan Bingbing è nota per il suo lavoro nel cinema internazionale e partecipa all'evento come protagonista.

? Cosa sapere Fan Bingbing riceve il Golden Mulberry al Teatro Nuovo di Udine il 1 maggio.. L'attrice presenta l'anteprima europea di Mother Bhumi durante il Far East Film Festival.. Domani, 1 maggio, Fan Bingbing riceverà il Golden Mulberry Award for Outstanding Achievement al Teatro Nuovo di Udine, protagonista della giornata al Far East Film Festival. L’attrice cinese sarà al centro dell’attenzione durante uno dei principali momenti dello showcase europeo dedicato al cinema asiatico. La serata prevede la proiezione in anteprima europea alle ore 19 del film Mother Bhumi, opera del regista Chong Keat Aun. Nella pellicola, ambientata nella Malaysia contemporanea, l’interprete presta il volto a una contadina di origine cinese impegnata ad assistere i propri compaesani tra pratiche sciamaniche e complicazioni burocratiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine, Fan Bingbing protagonista al Far East Film Festival CINEMA ASIATICO: DAL 24 APRILE LA 28ª EDIZIONE DEL FAR EAST FILM FESTIVAL | 03/04/2026 Notizie correlate Far East Film Festival 28, a Udine dal 24 aprile al 2 maggio 2026È stato presentato oggi, al Visionario di Udine il Far East Film Festival 28, attesissimo in città dal 24 aprile al 2 maggio. Udine si tinge d’Asia: 75 film e grandi star al Far East Festival? Cosa sapere Udine ospita la 28ª edizione del Far East Film Festival dal 24 aprile al 2 maggio. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Fan Bingbing premiata al Far East di Udine con il Golden Mulberry; Fan Bingbing riceve il Golden Mulberry al Far East Film Festival di Udine. Fan Bingbing riceve il Golden Mulberry al Far East Film Festival di UdineIl Far East Film Festival di Udine accoglie Fan Bingbing, icona della cinematografia cinese, protagonista del 1° maggio. L’attrice riceverà il prestigioso Golden Mulberry Award for Outstanding Achieve ... it.blastingnews.com Fan Bingbing premiata al Far East di Udine con il Golden MulberrySarà Fan Bingbing la protagonista di domani, primo maggio, al Far East Film Festival di Udine: nel corso di uno dei principali showcase europei del cinema asiatico, l'attrice cinese riceverà al Teatro ... ansa.it Fan Bingbing premiata al Far East di Udine con il Golden Mulberry. Il 2 maggio Gelso d'Oro alla Carriera a Yuen Woo-ping con il film di chiusura #ANSA - facebook.com facebook