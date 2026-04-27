Udine si prepara ad accogliere la 28ª edizione del Far East Film Festival, che si svolgerà dal 24 aprile al 2 maggio. La manifestazione presenta un programma di settantacinque film provenienti dall’Asia e vede la partecipazione di star internazionali, tra cui Fan Bingbing. La rassegna cinematografica si svolge nella città friulana, attirando appassionati e addetti ai lavori da diverse parti.

? Cosa sapere Udine ospita la 28ª edizione del Far East Film Festival dal 24 aprile al 2 maggio.. Settantacinque film e star come Fan Bingbing animano la rassegna cinematografica friulana.. Il cinema asiatico occupa le sale di Udine con 75 titoli tratti da 12 nazioni diverse, segnando il culmine della 28ª edizione del Far East Film Festival che si svolge dal 24 aprile al 2 maggio 2026. La rassegna friulana, nata nel 1999 come una visione quasi utopica, ha consolidato la sua posizione di osservatorio privilegiato sull’Estremo Oriente, trasformandosi in un crocevia dove il pubblico e l’industria cinematografica si fondono in un racconto collettivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine si tinge d’Asia: 75 film e grandi star al Far East Festival

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