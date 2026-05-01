Un uomo di 55 anni è stato condannato a otto anni di reclusione dal Tribunale di Udine per aver abusato delle sue due nipoti. La sentenza è arrivata dopo il processo, al termine del quale la difesa ha annunciato ricorso. Inoltre, è stato stabilito un risarcimento di 15 mila euro a favore delle vittime. La decisione definitiva sulla richiesta di appello sarà presa nelle prossime settimane.

? Cosa sapere Il Tribunale di Udine condanna un 55enne a 8 anni per abusi sulle nipoti.. La difesa presenta ricorso dopo la condanna e l'ordine di risarcimento di 15mila euro.. Il Tribunale di Udine ha stabilito una condanna di 8 anni di reclusione per un uomo di 55 anni, residente nel territorio dell’Udinese, accusato di aver commesso abusi sessuali ai danni delle sue due nipoti acquisite, una delle quali era ancora minorenne al momento dei fatti. La sentenza arriva dopo che le due giovani, oggi rispettivamente di 23 e 26 anni, hanno deciso di rompere il silenzio nell’estate del 2022, riportando alle autorità le violenze subite. Le vittime sono state assistite in questa battaglia legale dagli avvocati Rosi Toffano e Andrea Mascherin.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine, 8 anni di carcere per l’uomo che abusò delle due nipoti

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