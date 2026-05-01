Tucson Angel Manfredonia | è tempo di gara 3!

La serie tra Tucson Angel e la squadra avversaria è arrivata a gara 3, dopo che le prime due partite si sono concluse con un bilancio di una vittoria per parte. La sfida si svolge in un momento decisivo, poiché entrambe le squadre cercano di conquistare un vantaggio nella serie. Ora ci si prepara per il terzo appuntamento, che potrebbe determinare l’andamento futuro del confronto.

La serie è in parità (1-1) e ora non si può più sbagliare. Dopo la grandissima prova di forza in trasferta a Carovigno, la Tucson Angel Manfredonia torna a casa per l’atto finale. Domenica ci giochiamo tutto: Gara 3 deciderà chi volerà in finale! DOMENICA 03 MAGGIO. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Tucson Angel Manfredonia: è tempo di gara 3! Notizie correlate La Tucson Angel Manfredonia cade nel secondo tempo: Castellaneta rimonta e vince gara 2In un’atmosfera elettrica alla Tensostruttura di Castellaneta, va in scena un capitolo intenso dei playoff di DR1. La Tucson Angel Manfredonia a Castellaneta per gara 2?Sabato 4 aprile?18:30?Tensostruttura di Castellaneta La Tucson Angel Manfredonia torna in campo contro Magna Grecia Castellaneta? Dopo il successo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: BASKET PLAYOFF DR1, Tucson Angel vince 57-71 a Carovigno: la serie si decide a Manfredonia; Carovigno Basket espugna Manfredonia (80-85) e si porta avanti nella serie: stasera match point al Pala Fernando Prima; La Tucson Angel Manfredonia espugna il Pala Fernando Prima ed impatta la serie; La Tucson Angel Manfredonia espugna il Pala Fernando Prima ed impatta la serie. BASKET PLAYOFF DR1, Tucson Angel vince 57-71 a Carovigno: la serie si decide a ManfredoniaCarovigno, dal canto suo, ha lottato con intensità, confermando il valore di una squadra che ha dimostrato di meritare fino in fondo. statoquotidiano.it Tucson Angel Manfredonia, l’ora della veritàTucson Angel Manfredonia, l'ora della verità DR1- L’ORA DELLA VERITÀ: SEMIFINALE PLAYOFF! Domenica inizia la serie che vale una stagione. I ragazzi della ... ilsipontino.net : ’ ! La serie è in parità (1-1) e ora non si può più sbagliare. Dopo la grandissima prova di forza in trasferta a Carovigno, la Tucson Angel Manfredonia torna a casa per l’atto finale. Domenica ci giochiamo tutto: Gara 3 deciderà chi - facebook.com facebook