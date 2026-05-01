Trump scioglie il consiglio della NSF | rischio stallo per la scienza

Il presidente ha deciso di rimuovere immediatamente i 22 membri del consiglio della National Science Foundation. La decisione è stata comunicata senza preavviso e ha effetto immediato, lasciando il consiglio senza rappresentanti. La rimozione riguarda tutti i membri in carica, senza indicare motivazioni ufficiali per questa scelta. La decisione potrebbe influenzare le attività e le decisioni future dell’ente dedicato al finanziamento della ricerca scientifica.

? Cosa sapere Trump rimuove i 22 membri del consiglio della National Science Foundation con effetto immediato.. Il taglio del 57% dei fondi per il 2026 paralizza la ricerca federale statunitense.. Il Presidente Trump ha rimosso l’intero consiglio scientifico della National Science Foundation lo scorso venerdì, lasciando l’agenzia senza una direzione ufficiale da aprile 2025 e privandola del suo organo di controllo composto da 22 esperti. La decisione improvvisa colpisce il cuore della ricerca federale americana. Il National Science Board, che dal 1950 garantisce la gestione dei fondi per il progresso scientifico, ha terminati i mandati dei suoi membri con effetto immediato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump scioglie il consiglio della NSF: rischio stallo per la scienza Notizie correlate Shock nella scienza USA: Trump azzera il consiglio strategico nazionale?? Cosa sapere Trump rimuove tutti i membri del National Science Board negli Stati Uniti. Iran, USA a un bivio: Trump valuta l’opzione militare tra stallo diplomatico e rischio escalation nel Golfo Persico.Golfo in Allarme: Tensioni al Massimo, Trump Valuta un Intervento Militare in Iran La situazione nel Golfo Persico è giunta a un punto critico. Una raccolta di contenuti Scienza ‘nel mirino’ in Usa? Trump licenzia il board della National Science Foundation(AP Photo/Evan Vucci, File) Fired. Questa volta nel mirino dell’amministrazione Trump sono finiti uomini ... msn.com È sempre Cartabianca, Sallusti su Trump-Meloni: Si scioglie come neve al soleLo scontro Trump-Meloni e soprattutto le critiche che il capo della Casa Bianca ha rivolto alla premier italiana dimostrano l'infondatezza delle accuse mosse per mesi dalla sinistra al presidente del ... msn.com