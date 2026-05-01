Trump pronto a riaccendere il conflitto con l’Iran | negli USA cresce l’opposizione già più forte che ai tempi del Vietnam
Negli Stati Uniti cresce il dissenso verso un possibile intervento militare contro l’Iran, con sondaggi recenti che indicano un’opposizione più forte rispetto a quella registrata durante la guerra del Vietnam. Le opinioni pubbliche si sono fatte più critiche, mentre i politici si dividono sulle prossime mosse del governo. La discussione si concentra sulla possibilità di un’escalation militare e sulle conseguenze di un eventuale conflitto.
Negli Stati Uniti il conflitto con l’Iran è sempre più impopolare, al punto da registrare livelli di opposizione superiori persino a quelli vissuti durante la guerra del Vietnam. Eppure, mentre cresce il malcontento nell’opinione pubblica, il presidente Donald Trump si prepara a un possibile ritorno all’azione militare. Secondo quanto riportato dal giornalista Barak Ravid di Axios, Trump ha ricevuto un briefing dettagliato dai vertici militari statunitensi su potenziali attacchi contro l’Iran. A illustrargli i piani sono stati l’ammiraglio Brad Cooper, a capo del Comando Centrale (Centcom), e il generale Dan Caine, Capo di Stato Maggiore congiunto.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana. Ma gli Usa non erano una democrazia
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