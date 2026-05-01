Negli Stati Uniti cresce il dissenso verso un possibile intervento militare contro l’Iran, con sondaggi recenti che indicano un’opposizione più forte rispetto a quella registrata durante la guerra del Vietnam. Le opinioni pubbliche si sono fatte più critiche, mentre i politici si dividono sulle prossime mosse del governo. La discussione si concentra sulla possibilità di un’escalation militare e sulle conseguenze di un eventuale conflitto.

Negli Stati Uniti il conflitto con l’Iran è sempre più impopolare, al punto da registrare livelli di opposizione superiori persino a quelli vissuti durante la guerra del Vietnam. Eppure, mentre cresce il malcontento nell’opinione pubblica, il presidente Donald Trump si prepara a un possibile ritorno all’azione militare. Secondo quanto riportato dal giornalista Barak Ravid di Axios, Trump ha ricevuto un briefing dettagliato dai vertici militari statunitensi su potenziali attacchi contro l’Iran. A illustrargli i piani sono stati l’ammiraglio Brad Cooper, a capo del Comando Centrale (Centcom), e il generale Dan Caine, Capo di Stato Maggiore congiunto.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trump pronto a riaccendere il conflitto con l’Iran: negli USA cresce l’opposizione, già più forte che ai tempi del Vietnam

Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana. Ma gli Usa non erano una democrazia

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