Iran gli Usa vogliono allargare il conflitto | Attaccheremo più forte e per più settimane

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di intensificare la loro presenza militare in Iran, prevedendo attacchi più duraturi e su un periodo più esteso. La decisione arriva in un momento di tensione crescente tra le due parti, con un aumento delle operazioni militari e un possibile ampliamento delle azioni offensive nel paese. La situazione si sta evolvendo rapidamente, senza indicazioni di un rallentamento nelle operazioni.

Gli Stati Uniti sono pronti ad allargare il conflitto in Iran, con attacchi ancora più forti, come annuncia il capo del Pentagono, Hegseth. Un conflitto ancora lungo e che è destinato ad allargarsi, con un maggior impiego della forza militare da parte degli Stati Uniti. La guerra in Iran non sembra destinata a concludersi in tempi brevi, stando a quanto afferma il capo del Pentagono, il ministro della Guerra statunitense Pete Hegseth. L’operazione contro l’Iran, spiega in un briefing con la stampa, è nella fase “iniziale” e “ondate di attacchi sempre più grandi stanno arrivando”. Ora “stiamo accelerando”, assicura il capo del Pentagono. Intanto, però, Hegseth ammette che la durata della guerra potrebbe essere superiore al mese di cui si era parlato all’inizio, ipotizzando che si protragga per sei o otto settimane. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

