Una donna di 30 anni di origine ceca è stata arrestata a San Giovanni di Como con l’accusa di aver truffato diverse anziane a Lecco con il metodo della simulazione di malattie. La donna è ritenuta responsabile di aver coinvolto persone più anziane in frodi, approfittando delle loro vulnerabilità. L’arresto è stato effettuato dagli agenti nelle ultime ore, dopo indagini che hanno portato alla sua identificazione.

? Cosa sapere La trentenne ceca Sabrina Stojkova arrestata a San Giovanni di Como per truffe a Lecco.. La polizia ha recuperato contanti e gioielli sottratti a due donne di 89 e 92 anni.. Mercoledì scorso, tra le strade di Lecco e il borgo di Ponte Lambro, una trentenne della Ceca ha messo a segno due pesanti truffe ai danni di anziane residenti, venendo poi intercettata dalla Squadra Volante alla stazione di San Giovanni di Como dopo un viaggio in taxi. La dinamica del raggiro è stata spietata nella sua semplicità. Mercoledì mattina, due donne – una di 89 anni che vive in via Ghislanzoni a Lecco e una di 92 anni residente a Ponte Lambro – sono state colpite da una telefonata che ha sfruttato il loro legame più profondo: la preoccupazione per la salute delle figlie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa alle anziane: arrestata la trentenne che simulava malattie

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Se ricevete un sms simile a questo: "Informa atm informa errore tap out salda le spese di gestione (1,50) entro 30 minuti per bloccare l'addebito massimo" è un tentativo di truffa di qualcuno che usa illegalmente il nome di ATM. Informazioni: atm.it/it/AtmNews/A x.com