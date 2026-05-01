A Trieste, il 1° maggio si svolgeranno diverse iniziative: in piazza Unità si terranno sia un corteo sindacale sia la Trieste Spring Run, una maratona che coinvolgerà numerosi partecipanti. La giornata vedrà quindi una concomitanza di eventi, tra manifestazioni di protesta e attività sportive, con le due iniziative che si svolgeranno nello stesso luogo e nello stesso giorno.

? Cosa sapere Corteo sindacale e maratona Trieste Spring Run occupano Piazza Unità venerdì 1° maggio.. Manifestazioni e sagre nei quartieri di Sottolongera e Carso gestiscono i flussi cittadini.. Venerdì 1° maggio, alle ore 9, il corteo dei sindacati partirà da Campo San Giacomo per concludersi in Piazza Unità a Trieste, segnando l’apertura di un weekend lungo dedicato alla Festa del Lavoro. La città si prepara a un ponte festivo che intreccia le lotte sociali con le tradizioni dei quartieri e i grandi eventi sportivi. Mentre alcuni cittadini hanno già anticipato i festeggiamenti durante la serata di giovedì, il programma ufficiale tocca i punti nevralgici della zona urbana e delle frazioni limitrofe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, tra cortei e sagre: il programma del ponte del 1° maggio

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