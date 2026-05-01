Trentino | nuovi vertici per i dipartimenti dell’ospedale Santa Chiara

A partire dal primo maggio, l'Azienda sanitaria del Trentino ha nominato nuovi direttori per i dipartimenti dell'ospedale Santa Chiara. Questa decisione riguarda alcune unità operative dell'ospedale situato nella regione, con l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi e il miglioramento dell'organizzazione interna. Le nomine sono state ufficializzate nelle scorse settimane e coinvolgono figure di riferimento per la gestione delle diverse aree cliniche.

? Cosa sapere L'Azienda sanitaria del Trentino nomina nuovi direttori per i dipartimenti di Santa Chiara dal 1° maggio.. L'integrazione dei servizi mira a unire la gestione clinica ospedaliera con l'assistenza sul territorio.. Dal 1° maggio l’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino avvia una nuova fase organizzativa con la nomina dei direttori dei dipartimenti integrati e dei responsabili di due unità operative presso l’ospedale Santa Chiara di Trento. Il provvedimento, caldeggiato dal direttore generale Antonio Ferro in stretta collaborazione con l'Università di Trento, punta a creare un ponte solido tra l'assistenza ai pazienti, la ricerca scientifica e le attività formative.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentino: nuovi vertici per i dipartimenti dell’ospedale Santa Chiara Day Hospital Pediatrico colorato, Ospedale S.Chiara Trento, Umanizzazione Pittorica Sally Galotti Notizie correlate Leggi anche: Detenuto evade dall’Spdc dell’ospedale Santa Chiara di Pisa: subito rintracciato Rinnovi triennali al Papardo: Venza e Mannina confermati ai vertici dei Dipartimenti amministrativo e oncoematologicoLa Direzione Strategica dell’ospedale Papardo di Messina ha confermato per i prossimi tre anni gli incarichi di due figure chiave: Giuseppe Venza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Una serata speciale all’Auditorium S. Chiara di Trento. Trento. Fugatti e Segnana in visita al Santa ChiaraL'assessore ha annunciato che nei prossimi mesi metteremo in agenda altri incontri perché vedere dal vivo l'ambiente in cui fate il vostro lavoro ci aiuta nel momento in cui si tratta di prendere ... quotidianosanita.it Malattie rare. Nella rete assistenziale entrano nuovi reparti del Santa ChiaraNeuropsichiatria infantile, Gastroenterologia, Pneumologia, Reumatologia e Neurologia sono i nuovi reparti del presidio ospedaliero di Trento, chiamati da una delibera approvata dalla Giunta ... quotidianosanita.it