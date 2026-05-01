Tre punti per la A | alle 15 fischio d' inizio di Spezia-Venezia

Alle 15 si gioca Spezia-Venezia, una partita che potrebbe decidere molto per il campionato di Serie B. Attualmente, il Venezia si trova a tre punti di distanza dalla promozione matematica, che potrebbe arrivare già oggi, venerdì 1 maggio. La squadra allenata da Giovanni Stroppa ha la possibilità di tornare in Serie A dopo alcuni anni, e l’atmosfera in città è molto vivace in attesa di questo risultato.

Tre punti separano il Venezia dalla promozione matematica in serie A. La partita è ancora aperta, ma in città si vive sull'onda dell'entusiasmo: già oggi, venerdì 1 maggio, gli uomini guidati da Giovanni Stroppa potrebbero staccare il pass per il ritorno nel massimo campionato italiano, dopo un.🔗 Leggi su Veneziatoday.it SALVO il SIVIGLIA con la TATTICA di JURIC | Carriera FM26 #1 Notizie correlate Fischio d’inizio alle 15. Atalanta, abito Champions anche col SassuoloUna partita dietro l’altra per l’Atalanta che, tre giorni e mezzo dopo l’impresa in Champions contro il Borussia Dortmund, si rituffa in campionato. Fischio d’inizio alle 13. La Primavera di Morrone al Bortolotti di Bergamo sognando un colpaccio in chiave playoffPer alimentare la striscia di tre risultati utili consecutivi e riassaporare la zona playoff: tutto in un sol colpo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: VENEZIA | VENEZIA GIÀ CON LA TESTA A SPEZIA: A 3 PUNTI DALLA A; Il Venezia sogna, contro lo Spezia può strappare il pass per la serie A; Venezia, Stroppa: Mancano solo 3 punti per la A, prendiamoli; Serie B, Venezia a La Spezia nell'incrocio pericoloso. Monza e Frosinone sperano. Il programma. Tre punti per la A: alle 15 fischio d'inizio di Spezia-VeneziaTre punti separano il Venezia dalla promozione matematica in serie A. La partita è ancora aperta, ma in città si vive sull'onda dell'entusiasmo: già oggi, venerdì 1 maggio, gli uomini guidati da ... veneziatoday.it Venezia, è qui la festa? Vincere con lo Spezia per conquistare la promozione in Serie ALa Serie B torna in campo quest'oggi con la 37ª giornata, la penultima della regular season, con tanti verdetti da scrivere. Riflettori puntati. tuttomercatoweb.com La conferenza stampa di Giovanni Stroppa. The press conference of Giovanni Stroppa. IT: https://www.veneziafc.it/news/la-conferenza-stampa-di-giovanni-stroppa-spezia- EN: https://www.veneziafc.it/en/news/the-press-conference-of-giovanni-stroppa-spezia- - facebook.com facebook